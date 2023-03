Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Corruzione a Rocca di Papa: spediva ”mazzette” al Comandante della Locale, arriva la condanna -

C'è anche un cinquantacinquenne di Alessandria dellatra i quarantadue indagati nella maxi inchiesta della Procura di Palermo su un presunto giro ... Numerosi i reati contestati,, ...... in quanto coinvolti in un'inchiesta su presunti casi diavvenuti in paese. Il Riesame aveva confermato gli arresti in casa pere Lentinello ed aveva disposto la liberazione per ...... in quanto coinvolti in un'inchiesta su presunti casi diavvenuti in paese. Il Riesame aveva confermato gli arresti in casa pere Lentinello ed aveva disposto la liberazione per ...

Corruzione a Rocca di Papa: spediva ”mazzette” al Comandante della Locale, arriva la condanna Il Corriere della Città

Condannato a due anni di reclusione per istigazione alla corruzione nei confronti dell'ex comandante della polizia locale di Rocca di Papa Gabriele Di Bella. Così è stato ...C’è anche un cinquantacinquenne di Alessandria della Rocca tra i quarantadue indagati nella maxi inchiesta della procura di Palermo su un presunto giro di mazzette alla motorizzazione del capoluogo si ...