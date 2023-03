Coronavirus | tre anni dopo l’Fbi rilancia i sospetti | «Fu un incidente di laboratorio a Wuhan» Pechino nega | la Casa Bianca è divisa

(Di mercoledì 1 marzo 2023) A tredall’esplosione della pandemia in tutto il mondo, il Covid-19 torna a generare tensione internazionale. Non per nuove ondate virali, per fortuna. Ma perché l’origine del virus resta sconosciuta, e materia di contesa internazionale: tanto scientifica quanto politica. Se n’è avuta nuova prova oggi con un botta e risposta ai massimi livelli tra Usa e Cina. Il capo delChristopher Wray, in un’intervista a Fox News, hato la teoria della fuga del virus da uncontrollato dal governo di. «– spiega Wray – ha valutato da tempo che le origini della pandemia sono molto probabilmente un potenzialedi». Si tratta della prima conferma pubblica dell’agenzia governativa di polizia federale ...

...ancora una volta i sospetti arrivati dagli Usa rispetto alla possibilita' che il...statunitense in Cina ha detto che Pechino dovrebbe 'essere piu' onesta riguardo a cio' che e' accaduto...anni dall'esplosione della pandemia in tutto il mondo, il Covid - 19 torna a generare tensione ...che "la Cina ha sempre sostenuto e partecipato al tracciamento scientifico del nuovo". ...Sono 156 i nuovi casi di infezione darilevati oggi in Puglia su 4.486 test giornalieri registrati, con una incidenza del 3,4%. Sonole persone decedute. Delle 2.997 persone attualmente positive, 102 sono ricoverate in ...

