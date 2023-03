Coronavirus: Conte, Speranza e Borrelli tra gli indagati della Procura di Bergamo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo tre anni, la Procura di Bergamo chiude l'indagine sulla gestione del Covid nei primi mesi della pandemia nella provincia più colpita. Tra gli indagati figurano l'ex premier Giuseppe Conte, l'ex ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo tre anni, ladichiude l'indagine sulla gestione del Covid nei primi mesipandemia nella provincia più colpita. Tra glifigurano l'ex premier Giuseppe, l'ex ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bakavestito : Come hanno ucciso per creare il terrore della finta pandemia #COVID19 #Conte #Draghi #speranza #genocidio… - trilly38444741 : @GiuseppeConteIT @ProfDraghi In un anno chiusi 5mila bar: le province più colpite. GRAZIE CONTE GRAZIE DRAGHI ????????… - VittorioRamundi : #conte e i suoi #M5S sono visti, ad oggi, come la nuova essenza 3.0 della #sinistra. E Conte è stato un ottimo Pres… -