Corona Sunsets Festival World Tour | il festival che omaggia natura e tramonti

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Se c’è un evento da mettere assolutamente in calendario, è il. Ideato da, marchio di eccellenza AB InBev, si tratta di una serie di appuntamenti ricchi di experience che hanno lo scopo di spingere i partecipanti a connettersi con lacelebrando il tramonto. Appuntamenti imperdibili in cui, ogni sera, la tinta dorata del cielo sarà la protagonista principale, al centro della scena. Migliaia di ospiti potranno assistere aa partire da sabato 1 aprile. La prima data sarà in Sudafrica e, a seguire, sono previsti appuntamenti – tra gli altri – in Cile, Perù, Colombia, ...

The countdown to the "Corona Sunsets Festival World Tour" is underway, with excitement buzzing for the Cape Town event. Earlier this month, organisers announced the first venue of the festival, which ...