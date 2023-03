Coraggio, se gestita bene la siccità può diventare un’occasione di sviluppo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Si è ripresentato il problema della siccità. Poca acqua nel Po. Nevi limitate. Un crescente allarme sui giornali. Se non verrà una pioggia ab... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 1 marzo 2023) Si è ripresentato il problema della. Poca acqua nel Po. Nevi limitate. Un crescente allarme sui giornali. Se non verrà una pioggia ab... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... inmediaref : Se, avendo inve­stito quasi 200 miliardi di euro, il paese non risul­tasse capace di gestire con­di­zioni cli­ma­ti… - G_Boccaletti : Il mio pezzo per @ilfoglio_it sulla siccità che sta colpendo il Po, soprattutto nella parte occidentale. Ci sono sp… - G_Boccaletti : RT @ilfoglio_it: La crisi di siccità è un’opportunità per offrire al paese la visione di un territorio diverso. Ma servono risorse economic… - ilfoglio_it : La crisi di siccità è un’opportunità per offrire al paese la visione di un territorio diverso. Ma servono risorse e… - crmbpconsultant : @Alessan53640172 @Daniela95667990 Occorre un po di coraggio. D'altra parte accettare passivamente che la nostra vit… -