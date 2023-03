Copre con il piede la targa per non pagare il pedaggio, denunciato (Di mercoledì 1 marzo 2023) 32enne. L’uomo ha accumulato un debito pari ad 1.829,77 euro Copre con il piede la targa per non pagare il pedaggio della Tangenziale di Napoli, denunciato dalla Polizia. A seguito di una querela della società Tangenziale di Napoli S.p.A. per l’elusione del pagamento del pedaggio autostradale dal 2008 fino ad oggi, gli investigatori della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta hanno iniziato le loro indagini alla ricerca del conducente di un motociclo che, transitando nelle piste Telepass della Tangenziale di Napoli, ha più volte evitato il pagamento del pedaggio Coprendo parzialmente la targa con il piede. Questo espediente è diventato un escamotage molto comune tra i conducenti di ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 1 marzo 2023) 32enne. L’uomo ha accumulato un debito pari ad 1.829,77 eurocon illaper nonildella Tangenziale di Napoli,dalla Polizia. A seguito di una querela della società Tangenziale di Napoli S.p.A. per l’elusione del pagamento delautostradale dal 2008 fino ad oggi, gli investigatori della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta hanno iniziato le loro indagini alla ricerca del conducente di un motociclo che, transitando nelle piste Telepass della Tangenziale di Napoli, ha più volte evitato il pagamento delndo parzialmente lacon il. Questo espediente è diventato un escamotage molto comune tra i conducenti di ...

