Coppa Italia A2 di Judo, il Fitness Club Nuova Florida conquista la classifica per società al femminile (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ostia – "Siamo molto contenti dei risultati che abbiamo ottenuto –ha detto Gianluca Ferro, coach del Fitness Club Nuova Florida vincitore della classifica per società femminile– avevamo quattro atlete in gara ed abbiamo conquistato due medaglie d'oro con Venditto nei 57 kg, Massimetti nei 52 kg e due di bronzo con Tombolini nei 57 kg, Slimani nei 63 kg, che ci hanno permesso di vincere il titolo nella classifica femminile. Ma sono io che faccio i complimenti a loro, anche perchè sono tutte giovanissime". È stato il Fitness Club Nuova Florida infatti, il Club che si è imposto nettamente nella classifica

