Controlli a Castellammare e Gragnano | arresti e denunce

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Sicurezza in città:dei Carabinieri a2 pusher e2 persone . Sono quasi le 21 ae i Carabinieri della locale stazione fermano a via Petrarca due persone a bordo di un Honda Sh. Gli uomini sono già noti alle forze dell’ordine e il loro atteggiamento “consiglia” ai militari di approfondire il controllo. I due – si tratta dei 29enni G.F. e di P.D.C., il primo di Pompei mentre l’altro di– vengono perquisiti. Rinvenute e sequestrate 43 dosi di crack e la somma contante di 1.215 euro. Ad aggravare la posizione del passeggero Di Capua anche i successivi accertamenti: il 29enne stava violando la misura della sorveglianza speciale a cui era sottoposto che prevedeva la permanenza nel comune di ...

