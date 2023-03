**Conti pubblici: Oxford Economics, 'vola deficit Italia ma non c'è scenario Grecia'** (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. -(Adnkronos) - Anche se "la forte revisione al rialzo del deficit di bilancio dell'Italia per il 2021 e il 2022 evoca ricordi sui dati fiscali che hanno portato la Grecia alla crisi del debito, la situazione Italiana è molto diversa e non ci aspettiamo che questo ricalcolo inneschi cambiamenti significativi delle prospettive né stimoli una reazione importante del mercato". Lo scrive l'osservatorio di Oxford Economics in una analisi dei dati diffusi questa mattina dall'Istat ricordando che "le revisioni hanno avuto origine da una modifica contabile dei crediti d'imposta sulle ristrutturazioni edilizie", ovvero dall'inserimento nei conti dell'impatto del Superbonus. L'analista di Oxford Economics Nicola Nobile segnala che "l'impatto sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. -(Adnkronos) - Anche se "la forte revisione al rialzo deldi bilancio dell'per il 2021 e il 2022 evoca ricordi sui dati fiscali che hanno portato laalla crisi del debito, la situazionena è molto diversa e non ci aspettiamo che questo ricalcolo inneschi cambiamenti significativi delle prospettive né stimoli una reazione importante del mercato". Lo scrive l'osservatorio diin una analisi dei dati diffusi questa mattina dall'Istat ricordando che "le revisioni hanno avuto origine da una modifica contabile dei crediti d'imposta sulle ristrutturazioni edilizie", ovvero dall'inserimento nei conti dell'impatto del Superbonus. L'analista diNicola Nobile segnala che "l'impatto sul ...

