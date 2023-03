Conti pubblici, l’Istat: Effetto Superbonus sul rapporto tra deficit e Pil: – 8% nel 2022 (-9% nel 2021) (Di mercoledì 1 marzo 2023) Effetto Superbonus sul deficit-Pil. Nel 2022 l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, misurato in rapporto al Pil, è stato pari a -8%, a fronte del -9% nel 2021. Lo ha reso noto l’Istat spiegando che “il valore dell’indebitamento per gli anni 2020 e 2021 è stato rivisto a seguito del cambiamento introdotto nel trattamento contabile dei crediti di imposta”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 1 marzo 2023)sul-Pil. Nell’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, misurato inal Pil, è stato pari a -8%, a fronte del -9% nel. Lo ha reso notospiegando che “il valore dell’indebitamento per gli anni 2020 eè stato rivisto a seguito del cambiamento introdotto nel trattamento contabile dei crediti di imposta”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

