Constance Marten | trovato morto il figlio neonato dell' aristocratica britannica

La 35enne data per scomparsa a Londra, è stata arrestata a Brighton con il compagno Mark Gordon: condannato a 20 anni negli Usa per violenza ...Chi èÈ la vicenda della madreche più ha attirato l'attenzione dei media. La 35enne ereditiera otto anni fa aveva tagliato i rapporti con la sua famiglia aristocratica, ...E' stato ritrovato il cadavere del bebè abbandonato da, 35enne scapestrata aristocratica britannica data per scomparsa a gennaio a Londra e arrestata poi a Brighton assieme al compagno Mark Gordon: un pregiudicato già condannato a 20 anni ...

