Consiglio regionale, domani seduta straordinaria all'Aquila (Di mercoledì 1 marzo 2023) L'Aquila - Il Consiglio regionale d'Abruzzo tornerà a riunirsi in seduta straordinaria domani, giovedì 2 marzo, alle ore 10, nell'Aula consiliare "Sandro Spagnoli" di Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila. Un unico punto all'ordine del giorno: "Emergenza economica e sociale determinata in Regione Abruzzo dalla cancellazione della cedibilità dei crediti fiscali ad opera del decreto legge del 16 febbraio 2023, n.11, recante 'Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77" leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 1 marzo 2023) L'- Ild'Abruzzo tornerà a riunirsi in, giovedì 2 marzo, alle ore 10, nell'Aula consiliare "Sandro Spagnoli" di Palazzo dell'Emiciclo all'. Un unico punto all'ordine del giorno: "Emergenza economica e sociale determinata in Regione Abruzzo dalla cancellazione della cedibilità dei crediti fiscali ad opera del decreto legge del 16 febbraio 2023, n.11, recante 'Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77" leggi tutto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : ??Di male in peggio, la destra non ha votato la mozione di condanna del Consiglio regionale della Toscana dell’aggu… - ultimora_pol : Il consiglio regionale della #Toscana ha approvato una mozione con cui condanna l'aggressione a Firenze da parte di… - marattin : Nel gioire insieme all’amico @lucianonobili per la sua meritatissima elezione al Consiglio Regionale del Lazio, non… - CRBasilicata : Caregiver, @LeggieriM5S: che fine ha fatto la legge? Il consigliere del M5s: 'Ho chiesto a Bardi di conoscere le mo… - radiolaquila1 : Giovedì 2 marzo Consiglio regionale straordinario a L’Aquila -