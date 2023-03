Consiglio comunale, il sì nel nuovo statuto alle sedute anche a distanza (Di mercoledì 1 marzo 2023) Bergamo. Presentati 30 emendamenti, di cui sedici a firma Gianfranco Ceci (Forza Italia) in merito alla seconda parte di discussione del nuovo statuto che regolamenta il Consiglio comunale, sei di Stefano Rovetta (Lega), cinque di Alberto Ribolla (Lega), uno di Danilo Minuti (Bergamo Ideale) e due di Alessandro Carrara (Lega). E la seduta ne approva 16, respinti tutti gli altri. “La discussione verte, in particolare, sulla articolo 17, che regola anche le sedute anche a distanza e l’articolo 25 che contiene una disciplina specifica relativa alla Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia dedicata alle commissioni speciali – ha spiegato Marzia Marchesi, assessore con delega competente alla materia -. Oggi può intervenire ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 1 marzo 2023) Bergamo. Presentati 30 emendamenti, di cui sedici a firma Gianfranco Ceci (Forza Italia) in merito alla seconda parte di discussione delche regolamenta il, sei di Stefano Rovetta (Lega), cinque di Alberto Ribolla (Lega), uno di Danilo Minuti (Bergamo Ideale) e due di Alessandro Carrara (Lega). E la seduta ne approva 16, respinti tutti gli altri. “La discussione verte, in particolare, sulla articolo 17, che regolalee l’articolo 25 che contiene una disciplina specifica relativa alla Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia dedicatacommissioni speciali – ha spiegato Marzia Marchesi, assessore con delega competente alla materia -. Oggi può intervenire ...

