Confronto sereno tra Inzaghi e squadra ma basta partite non da Inter – SM (Di mercoledì 1 marzo 2023) L’Inter dopo il passo falso contro il Bologna vuole ripartire subito. La prima occasione sarà contro il Lecce in un marzo impegnativo. Confronto – L’Inter deve ripartire. La prima occasione sarà a San Siro contro il Lecce. Questo il servizio di Sport Mediaset riguardo la situazione ad Appiano Gentile: «basta cali di tensione, basta partite non da Inter. Sarebbero queste le frasi pronunciate da Inzaghi nello spogliatoio. Un Confronto sereno che ha seguito quello tra la dirigenza e il mister. A marzo Inzaghi si giocherà la panchina con quattro impegni importanti in due competizioni diverse. A fine mese l’Inter affronterà il ritorno con il Porto e poi il big match con la ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 1 marzo 2023) L’dopo il passo falso contro il Bologna vuole ripartire subito. La prima occasione sarà contro il Lecce in un marzo impegnativo.– L’deve ripartire. La prima occasione sarà a San Siro contro il Lecce. Questo il servizio di Sport Mediaset riguardo la situazione ad Appiano Gentile: «cali di tensione,non da. Sarebbero queste le frasi pronunciate danello spogliatoio. Unche ha seguito quello tra la dirigenza e il mister. A marzosi giocherà la panchina con quattro impegni importanti in due competizioni diverse. A fine mese l’affronterà il ritorno con il Porto e poi il big match con la ...

