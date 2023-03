Conferenza Stampa al Bar Verdi di Salerno con l’associazione “Salute e Vita” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Si terrà venerdì 3 marzo, alle ore 11.00, presso il Bar Verdi Caffè Letterario in piazza Matteo Luciani a Salerno, una Conferenza Stampa per rendere pubblico il ricorso alla C.E.D.U. – Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con sede a Strasburgo – presentato dagli avvocati amministrativisti Franco Massimo Lanocita e Federico Acocella, per conto dell’associazione “Salute e Vita“. Gli avvocati, presenti alla Conferenza con il presidente dell’associazione Lorenzo Forte, porteranno a conoscenza della Stampa i motivi del ricorso in merito alle gravi sentenze del T.A.R. e del Consiglio di Stato, nello specifico relativamente alla richiesta di revoca dell’A.I.A. – Autorizzazione Integrata Ambientale – concessa per altri ... Leggi su zon (Di mercoledì 1 marzo 2023) Si terrà venerdì 3 marzo, alle ore 11.00, presso il BarCaffè Letterario in piazza Matteo Luciani a, unaper rendere pubblico il ricorso alla C.E.D.U. – Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con sede a Strasburgo – presentato dagli avvocati amministrativisti Franco Massimo Lanocita e Federico Acocella, per conto del“. Gli avvocati, presenti allacon il presidente delLorenzo Forte, porteranno a conoscenza dellai motivi del ricorso in merito alle gravi sentenze del T.A.R. e del Consiglio di Stato, nello specifico relativamente alla richiesta di revoca dell’A.I.A. – Autorizzazione Integrata Ambientale – concessa per altri ...

