Condivisero foto shock dell’incidente in elicottero di Kobe | la contea di Los Angeles paga 30 milioni di danni alla famiglia Bryant

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Un accordo da quasi 30di dollari. È la cifra che ladi Losha accettato dire a Vanessae a tre delle sue figlie per risolvere una disputa legale relativa all’incidente indel 26 gennaio 2020 in cui persero la vita la star della Nba, sua figlia Gianna (13 anni) e altre sette persone. Ladella star dei LosLakers aveva fatto causacaliforniana per alcunein, che erano state condivise privatamente da alcuni poliziotti e pompieri. Una vicenda che è stata definita «grottesca» da Luis Li, avvocato di Vanessa ...

di copertina: EPA/ETIENNE LAURENT - Murale realizzato da Ladie One a Los Angeles, CaliforniaPer dare credito a questa ricostruzione, in moltiil video del sindaco di Bucha che, ... preferendo addossare la colpa ai fotografi di AFP per aver diffuso lee che queste avrebbero ...Louis, i duepoi il palco anche per suonare proprio Johnny B. Goode , in un'esibizione ... FOTOGALLERY Continua gallery %srimanenti Musica Rolling Stones a Milano, in 57mila infiammano ...

Condivisero foto shock dell'incidente in elicottero di Kobe: la contea ... Open

Los Angeles, 1 mar. - (Adnkronos) – Si chiude con un accordo da 28.85 milioni di dollari di risarcimento la causa intentata da Vanessa Bryant, moglie di Kobe e mamma di Gianna Bryant (entrambi scompar ...Il centrocampista italiano ha festeggiato sui social la vittoria nel derby. E per il rientro del francese... La Juventus batte 4-2 il Torino e conquista il derby della Mole del 24° turno di Serie A, a ...