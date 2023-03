Condannato due volte, bidello pedofilo continua a lavorare e abusa di un altro bimbo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il caso gravissimo in una scuola elementare romana. Dopo tre condanne e una richiesta di risarcimento al Miur, sul caso interviene anche la Corte dei Conti Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il caso gravissimo in una scuola elementare romana. Dopo tre condanne e una richiesta di risarcimento al Miur, sul caso interviene anche la Corte dei Conti

