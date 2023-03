Concorso straordinario bis: le GRADUATORIE. Aggiornato con Veneto (Di mercoledì 1 marzo 2023) Concorso straordinario bis di cui al comma 9bis del DL 73/2021: 14.000 posti da assegnare, vacanti dal 2021/22. Ma la procedura si è complicata e siamo ad un punto importante: alcuni candidati riusciranno ad avere in tempo la supplenza finalizzata al ruolo, altri dovranno attendere i prossimi mesi ma le modalità sono ancora non del tutto definite. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 1 marzo 2023)bis di cui al comma 9bis del DL 73/2021: 14.000 posti da assegnare, vacanti dal 2021/22. Ma la procedura si è complicata e siamo ad un punto importante: alcuni candidati riusciranno ad avere in tempo la supplenza finalizzata al ruolo, altri dovranno attendere i prossimi mesi ma le modalità sono ancora non del tutto definite. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Oggiscuola1 : Concorso straordinario abilitante, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di docenti della scu… - USR_Sicilia : Decreto di Rettifica della graduatoria A028 - 'Matematica e Scienze' concorso straordinario di cui ai DD 510 e 783/… - orizzontescuola : Milleproroghe pubblicato in Gazzetta Ufficiale: dal corso concorso dirigenti scolastici fino allo scorrimento delle… - phare_c : Lombardia: è iniziato domenica 26 febbraio il decimo interpello del concorso straordinario farmacie e concluderà ve… - UMG_Tweet : Percorso formativo 5 CFU - DM 108/22 per i vincitori del concorso straordinario docenti - art. 9 del D.M. n. 108/22 -