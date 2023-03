Concorso Italiano 2023 | il più grande raduno di auto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... motorionline : Concorso Italiano 2023, il countdown parte dalla sede dell'Automobile Club #Milano - ACITeramo : ACI_Italia: #ConcorsoItaliano Presentazione di Concorso Italiano, le parole del @PresidenteACI Angelo Sticchi Damia… - ACI_Italia : #ConcorsoItaliano Presentazione di Concorso Italiano, le parole del @PresidenteACI Angelo Sticchi Damiani: 'L'amore… - Itafoodtoday : Trionfo italiano al concorso Sol d’Oro per l’extravergine d’oliva - WineNewsIt : Sol d’Oro n.21, l’#olioextraverginedioliva #italiano si conferma il #migliore al #mondo. Al concorso di… -

di Luca Talotta Presentazione ufficiale oggi, mercoledì 1 marzo 2023 , presso la sede dell'Automobile Club di Milano di2023 , il più grande raduno di auto italiane al mondo , che si terrà sabato 19 agosto a Monterey , California, negli Stati Uniti. Una manifestazione che da oltre 37 anni riunisce gli