Concorsi pubblici in scadenza a marzo 2023: quali sono, bandi e come fare domanda (Di mercoledì 1 marzo 2023) Se si sta cercando un lavoro e l'idea di prendere parte ad un concorso pubblico vi solletica, ci sono alcune date e scadenza da segnare in agenda. Infatti, proprio nell'appena arrivato mese di marzo scadono i termini dei bandi pubblici nazionali per l'assunzione – a vario titolo – in diversi ministeri. Ne sono un esempio il ministero della Difesa, della Salute, dell'Istruzione e del Mise. Vediamo nel dettaglio cosa sapere per non perdersi delle preziose opportunità lavorative. Concorsi pubblici, quali sono quelli in arrivo: bandi 2023, requisiti e come fare domanda

