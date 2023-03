“Con Schlein il Pd non andrà lontano”. Feltri e la sonora bocciatura (Di mercoledì 1 marzo 2023) Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero, figura tra gli ospiti della puntata del 1 marzo di Stasera Italia, il talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, e commenta l'esito delle primarie del Partito Democratico, un voto che ha stabilito che sarà Elly Schlein a raccogliere l'eredità di Enrico Letta: “Non c'è dubbio che sia una novità, come è stata una novità Giorgia Meloni adesso è una novità avere un segretario femmina del Pd. Io credo che al di là della femmina e del maschio questo partito sia in fase agonica, mi auguro che lei magari riesca a fare dei salvataggi, ma lo ritengo molto improbabile, anche avendo sentito alcuni suoi discorsi, che mi sembra che non possano portare molto lontano”. Nel corso della giornata Feltri è invece intervenuto su Twitter commentando il tema migranti: “Ma se ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Vittorio, direttore editoriale di Libero, figura tra gli ospiti della puntata del 1 marzo di Stasera Italia, il talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, e commenta l'esito delle primarie del Partito Democratico, un voto che ha stabilito che sarà Ellya raccogliere l'eredità di Enrico Letta: “Non c'è dubbio che sia una novità, come è stata una novità Giorgia Meloni adesso è una novità avere un segretario femmina del Pd. Io credo che al di là della femmina e del maschio questo partito sia in fase agonica, mi auguro che lei magari riesca a fare dei salvataggi, ma lo ritengo molto improbabile, anche avendo sentito alcuni suoi discorsi, che mi sembra che non possano portare molto”. Nel corso della giornataè invece intervenuto su Twitter commentando il tema migranti: “Ma se ...

