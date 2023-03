Con Lukashenko in Cina Xi diventa mediatore della guerra in Ucraina

(Di mercoledì 1 marzo 2023) L'uomo forteBielorussia è arrivato in. Il presidente bielorusso Aleksandr, impegnato in una visita di tre giorni a Pechino, ha incontrato oggi 1° marzo l'omologo cinese Xi Jinping in un momento...

Lo ha detto il presidente Xi Jinping nell'incontro avuto oggi a Pechinol'omologo bielorusso Aleksander, secondo il network statale Cctv. "Dobbiamo attenerci alla direzione della ...I presidenti di Cina e Bielorussia, Xi Jinping e Alexander, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta, dopo il loro incontro di oggi a Pechino,cui chiedono un cessate il fuoco in Ucraina e negoziati per giungere a una soluzione politica del ...Lo ha dichiarato il presidente cinese, Xi Jinping, nel corso dell'incontroil leader bielorusso, Aleksandr, giunto ieri a Pechino in visita di Stato. Citando per la prima volta il ...

La Cina mantiene da tempo stretti legami con Lukashenko, l’unico presidente bielorusso da quando la carica è stata creata nel 1994. “Gli Stati Uniti non hanno il diritto di puntare il dito sulle… Legg ...Da Pechino l'invito ad accelerare una "soluzione politica" della crisi in Ucraina, "abbandonare ogni mentalità da Guerra Fredda, rispettare le ...