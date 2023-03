Con la guerra abbiamo ridotto il gas ma investito in carbone. Soluzioni vecchie a problemi noti (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ad un anno dall’inizio della guerra tra Russia e Ucraina, vorrei fare una riflessione da un punto di vista ulteriore rispetto alla sola doverosa condanna dell’immotivata aggressione russa e alla tragedia della guerra. Un nuovo rapporto del think tank energetico Ember evidenzia che grazie all’energia eolica e solare, che hanno raggiunto per la prima volta un quinto della produzione di energia elettrica dell’Ue nel 2022, sono stati risparmiati 12 miliardi di euro in termini di costi del gas. Nel corso dell’anno successivo all’invasione russa dell’Ucraina, i prezzi del gas e del carbone sono saliti alle stelle portando all’aumento dei costi dell’elettricità e a un’escalation dell’inflazione e della crisi del costo della vita in tutta Europa. L’eolico e il solare hanno quindi svolto un ruolo vitale nel ridurre la dipendenza dell’Ue dai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ad un anno dall’inizio dellatra Russia e Ucraina, vorrei fare una riflessione da un punto di vista ulteriore rispetto alla sola doverosa condanna dell’immotivata aggressione russa e alla tragedia della. Un nuovo rapporto del think tank energetico Ember evidenzia che grazie all’energia eolica e solare, che hanno raggiunto per la prima volta un quinto della produzione di energia elettrica dell’Ue nel 2022, sono stati risparmiati 12 miliardi di euro in termini di costi del gas. Nel corso dell’anno successivo all’invasione russa dell’Ucraina, i prezzi del gas e delsono saliti alle stelle portando all’aumento dei costi dell’elettricità e a un’escalation dell’inflazione e della crisi del costo della vita in tutta Europa. L’eolico e il solare hanno quindi svolto un ruolo vitale nel ridurre la dipendenza dell’Ue dai ...

