Con 11 minuti camminata veloce al giorno si può prevenire una morte prematura su 10

(Adnkronos) – Basterebbero 11 minuti di camminata veloce al giorno per prevenire una morte prematura su 10. E' quanto sostengono gli autori di uno studio pubblicato sul 'British Journal of Sports Medicine', secondo cui si potrebbe ottenere questo effetto se tutti gestissero almeno la metà del livello raccomandato di attività fisica. Il team guidato da ricercatori dell'University of Cambridge calcola come capaci di effetto protettivo 75 minuti a settimana – 11 giornalieri – di attività fisica di moderata intensità, come appunto una camminata veloce, ma non solo. Per gli esperti sarebbero sufficienti per abbassare il rischio di patologie come malattie cardiache, ictus e una serie di tumori.

