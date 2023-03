Comune sciolto per camorra, interdittive prefettura per 9 coop (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNove interdittive antimafia sono state adottate dalla prefettura di Caserta da inizio nei confronti di aziende e coop attive nel settore socio-assistenziale e operanti nell’area del Casertano nota come “agro-caleno“, in particolare a Sparanise e nei centri limitrofi. Il Comune di Sparanise infatti è stato sciolto il 16 dicembre scorso dal ministero dall’Interno per infiltrazioni camorristiche, emerse in seguito a una indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e della Squadra Mobile di Caserta sull’attività nel settore dei servizi sociali e di assistenza alle persone sul territorio dell’agro-caleno da alcune coop, controllate da personaggi che per gli inquirenti ritengono vicini al clan dei Casalesi. Tra questi figura Eufrasia Del Vecchio, detta ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNoveantimafia sono state adottate dalladi Caserta da inizio nei confronti di aziende eattive nel settore socio-assistenziale e operanti nell’area del Casertano nota come “agro-caleno“, in particolare a Sparanise e nei centri limitrofi. Ildi Sparanise infatti è statoil 16 dicembre scorso dal ministero dall’Interno per infiltrazioni camorristiche, emerse in seguito a una indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e della Squadra Mobile di Caserta sull’attività nel settore dei servizi sociali e di assistenza alle persone sul territorio dell’agro-caleno da alcune, controllate da personaggi che per gli inquirenti ritengono vicini al clan dei Casalesi. Tra questi figura Eufrasia Del Vecchio, detta ...

