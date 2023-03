Comune di Assago: «Nessun contatto per il nuovo Stadio dell’Inter» (Di mercoledì 1 marzo 2023) L’Assessorato Sport e Sicurezza del Comune di Assago ha risposto in merito alle voci di quest’oggi sul possibile nuovo Stadio costruito nel proprio territorio dall’Inter. Secche smentite dalle parole utilizzate su Facebook. SMENTITA – L’Assessorato Sport e Sicurezza del Comune di Assago ha scritto questo riguardo alle voci del nuovo Stadio: «Relativamente al clamore suscitato dalla notizia riportata oggi da alcuni quotidiani per la realizzazione del nuovo Stadio dell’Inter ad Assago; confermiamo che non vi è stato alcun contatto con l’amministrazione del Comune. L’area eventualmente individuata per la realizzazione è di proprietà privata ed in ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 1 marzo 2023) L’Assessorato Sport e Sicurezza deldiha risposto in merito alle voci di quest’oggi sul possibilecostruito nel proprio territorio dall’Inter. Secche smentite dalle parole utilizzate su Facebook. SMENTITA – L’Assessorato Sport e Sicurezza deldiha scritto questo riguardo alle voci del: «Relativamente al clamore suscitato dalla notizia riportata oggi da alcuni quotidiani per la realizzazione delad; confermiamo che non vi è stato alcuncon l’amministrazione del. L’area eventualmente individuata per la realizzazione è di proprietà privata ed in ...

