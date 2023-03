Comunali | blitz del centrodestra per eliminare i ballottaggi alle elezioni | prima lo scontro | poi il dietrofront

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoniaSamoggia : RT @fanpage: Addio ai ballottaggi con i sindaci eletti al primo turno, basta prendere il 40%. La maggioranza di centrodestra ha provato con… - sabrinatehilim : RT @Virus1979C: Comunali: fallisce il blitz del centrodestra per eliminare i ballottaggi. La rivolta delle opposizioni al Senato: 'Vogliono… - CarriaggioM : RT @Virus1979C: Comunali: fallisce il blitz del centrodestra per eliminare i ballottaggi. La rivolta delle opposizioni al Senato: 'Vogliono… - leftsnoopy : RT @fanpage: Addio ai ballottaggi con i sindaci eletti al primo turno, basta prendere il 40%. La maggioranza di centrodestra ha provato con… - CosettaGiordano : RT @Virus1979C: Comunali: fallisce il blitz del centrodestra per eliminare i ballottaggi. La rivolta delle opposizioni al Senato: 'Vogliono… -

In Senato la maggioranza ha tentato un blitz, poi fallito, su uno dei temi sensibili per la politica: le elezioni. Prima in commissione Affari costituzionali e poi in Aula è arrivato un emendamento Fdi, Fi e Lega che, di fatto, cancellava i ballottaggi. Il ballottaggio è quel turno che si tiene due settimane dopo le elezioni se al primo turno nessuno dei candidati sindaco ha superato il muro del 50%.

La maggioranza di centrodestra ha tentato un blitz in Senato, poi fallito, su uno dei temi più caldi della politica: le regole per le elezioni. Prima in commissione Affari costituzionali e poi in Aula ...Niente più ballottaggi nei Comuni sopra i 15mila abitanti se un candidato sindaco raggiunge almeno il 40% dei voti. Lo prevedeva un emendamento presentato da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia in ...