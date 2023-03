Compie 50 anni “The Dark Side of The Moon” | il significato dell’album che ha cambiato la storia della musica

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Theof The. Erano glidel mondo diviso in due blocchi, la rivoluzione culturale e dei costumi partita dalle università californiane si stava diffondendo nei paesi occidentali e l’Inghilterra attraversava una nuova recessione. Negli storici studi londinesi di Abbey Road una band progressive rock registrava un album che avrebbe... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Oggi compie 29 anni ???????? Tanti auguri Areeeeek MILIK ???? - MinisteroDifesa : 'La nostra Pattuglia Acrobatica Nazionale oggi compie 62 anni. L'#1marzo 1961 a Rivolto nascevano le… - SkyTG24 : Pink Floyd, l'album The Dark Side of the Moon compie i suoi primi 50 anni - MauroBernuzzi : @leonifuori_pod Non credo andrà via Garbisi. Duvenage compie 35 anni quest'anno, per cui potrebbe anche essere. Vedremo - BallottaCarmen : RT @MinisteroDifesa: 'La nostra Pattuglia Acrobatica Nazionale oggi compie 62 anni. L'#1marzo 1961 a Rivolto nascevano le @FrecceTricolori… -

... questa mattina (1 marzo) al teatro Litta di Milano per la presentazione dei risultati della campagna 'Close the Gap - Riduciamo le differenze' a favore della parità di genere chetre. ...The Dark Side of the Moon ', l'album più famoso dei Pink Floyd50, essendo stato pubblicato il primo marzo 1973 negli Stati Uniti e poi il 23 dello stesso mese nel Regno Unito. A oltre seidall'esordio, la band raggiunse un successo planetario ...Il progetto è stato ideato per dare un sguardo all'attrice, modella e icona mentrela ... Pretty baby , diretto da Louis Malle, è arrivato nelle sale quando la protagonista aveva solo 12, ...

«The Dark Side of the Moon» compie 50 anni: storia del capolavoro che anticipò la decadenza dell’Occidente Corriere della Sera

La campagna Coop per l’inclusione di genere è arrivata alla sua terza edizione e lancia con Amnesty International la mobilitazione per un "postcards bombing" per non spegnere l’attenzione sulla lotta ...Durante oltre un secolo di vita, ha costruito un'azienda di successo che si distingue in tutto il mondo per sostenibilità e innovazione, dedicandosi inoltre, ...