Commossi per un giorno, pronti a dimenticare l'orrore da cui scappano i naufraghi (Di mercoledì 1 marzo 2023) Immagini viste e subito archiviate. Facendo finta di essere buoni almeno per un giorno, e poi basta Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 1 marzo 2023) Immagini viste e subito archiviate. Facendo finta di essere buoni almeno per un, e poi basta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : 'Lui è vivo quello che ha fatto ha generato noi come figli' Volti commossi, occhi lucidi e tanti applausi. Dall'in… - HuffPostItalia : Commossi per un giorno, pronti a dimenticare l'orrore da cui scappano i naufraghi (di P. Battista) - achillecorea : E anche per oggi ci siamo commossi. - ILMARCHESE__ : RT @fanpage: 'Lui è vivo quello che ha fatto ha generato noi come figli' Volti commossi, occhi lucidi e tanti applausi. Dall'inizio fino a… - ferrarilau2806 : RT @fanpage: 'Lui è vivo quello che ha fatto ha generato noi come figli' Volti commossi, occhi lucidi e tanti applausi. Dall'inizio fino a… -