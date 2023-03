Commissione Antimafia, ok del Parlamento: ora tocca ai partiti riempirla di persone perbene (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il Parlamento approva: è nata la nuova Commissione parlamentare Antimafia, ora tocca ai partiti riempirla di persone perbene. Ne va della credibilità della Istituzione e in questo momento nessuno può permettersi di correre questo rischio. E’ prevedibile che l’individuazione del o della presidente risponda alla logica dei numeri e che quindi, come anticipato da Il Fatto, la scelta cada su un rappresentante di Fratelli d’Italia, anche se il profilo specifico di alcuni parlamentari, non appartenenti al partito di maggioranza relativa, potrebbe ispirare scelte diverse, che darebbero il senso di una convergenza alta e trasversale, coerente al condiviso auspicio: sulla mafia non ci si deve dividere, bisogna fare soltanto gli interessi del Paese. E invece ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ilapprova: è nata la nuovaparlamentare, oraaidi. Ne va della credibilità della Istituzione e in questo momento nessuno può permettersi di correre questo rischio. E’ prevedibile che l’individuazione del o della presidente risponda alla logica dei numeri e che quindi, come anticipato da Il Fatto, la scelta cada su un rappresentante di Fratelli d’Italia, anche se il profilo specifico di alcuni parlamentari, non appartenenti al partito di maggioranza relativa, potrebbe ispirare scelte diverse, che darebbero il senso di una convergenza alta e trasversale, coerente al condiviso auspicio: sulla mafia non ci si deve dividere, bisogna fare soltanto gli interessi del Paese. E invece ...

