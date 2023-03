Come sta giocando Mario Balotelli in Svizzera: tifosi inferociti bruciano la sua maglia. Pretendono sudore e sacrificio (Di mercoledì 1 marzo 2023) Non vincere da 11 turni consecutivi in campionato può decisamente infuocare l’animo anche del più diplomatico dei tifosi. Questa è la storia del Sion e dei propri supporters. La squadra dell’omonima città, milita attualmente in Super League, massimo campionato svizzero. La compagine vallesana in questa stagione sta faticando molto, non riuscendo a trovare continuità, ma prima di tutto risultati. L’undici a tinte biancorosse si trova in una pericolosissima situazione di classifica; nono e penultimo posto occupato, a pari punti con il Winterthur, ultimo in classifica. Arrivare decimi sarebbe sintomo di una stagione fallimentare, oltre che un rischio in chiave salvezza: si dovrebbe affrontare infatti in uno spareggio per evitare la retrocessione, la terza classificata della Challenge League (la Serie B Svizzera). E in un clima di forte contestazione, il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023) Non vincere da 11 turni consecutivi in campionato può decisamente infuocare l’animo anche del più diplomatico dei. Questa è la storia del Sion e dei propri supporters. La squadra dell’omonima città, milita attualmente in Super League, massimo campionato svizzero. La compagine vallesana in questa stagione sta faticando molto, non riuscendo a trovare continuità, ma prima di tutto risultati. L’undici a tinte biancorosse si trova in una pericolosissima situazione di classifica; nono e penultimo posto occupato, a pari punti con il Winterthur, ultimo in classifica. Arrivare decimi sarebbe sintomo di una stagione fallimentare, oltre che un rischio in chiave salvezza: si dovrebbe affrontare infatti in uno spareggio per evitare la retrocessione, la terza classificata della Challenge League (la Serie B). E in un clima di forte contestazione, il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ricpuglisi : 'Elly Schlein, che ha impostato la sua campagna anche su ius soli, diritti lgbt+, legalizzazione della cannabis e f… - Gitro77 : Non è stato il Covid a mandare in perdita 1 impresa su 3, ma le folli politiche liberticide adottate dai Governi it… - nelloscavo : Ascoltare un criminale è sempre istruttivo. Perché non ha alcun timore di mentire. E come tutti i gangster, se ne f… - magnumpio : @ise_iwakuralain Riconosco @matiofubol in quel messaggio sul nettare. Gente che (come lui) non sta bene - albealias : RT @Rob76282550: @RobertoAvventu2 Non è folle. Sta dicendo la verità. Se gli usa stanno manovrando la guerra come stanno facendo, alla fi… -