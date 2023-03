Come sta Daniele Scardina? Le ultime novità dopo l’operazione (Di mercoledì 1 marzo 2023) dopo gli attimi di paura e concitati della giornata di ieri, quando è circolata la notizia del malore per il pugile Daniele Scardina, operato d’urgenza, sono arrivati quest’oggi ulteriori aggiornamenti circa le condizioni dell’azzurro a seguito dell’intervento alla testa perfettamente riuscito. ‘King Toretto‘ ha accusato un malore al termine di un allenamento, perdendo i sensi negli spogliatoi; ricoverato presso l’Humanitas di Rozzano, Scardina è stato operato d’urgenza alla testa dall’equipe di neurochirurgia cranica dell’ospedale anteriormente menzionato. Gli ultimi aggiornamenti riguardo alle condizioni di Scardina sono arrivati in giornata: il pugile al momento è in coma, Come fa sapere l’ANSA, in prognosi riservata in condizioni stabili, in attesa di valutare l’evoluzione nelle ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023)gli attimi di paura e concitati della giornata di ieri, quando è circolata la notizia del malore per il pugile, operato d’urgenza, sono arrivati quest’oggi ulteriori aggiornamenti circa le condizioni dell’azzurro a seguito dell’intervento alla testa perfettamente riuscito. ‘King Toretto‘ ha accusato un malore al termine di un allenamento, perdendo i sensi negli spogliatoi; ricoverato presso l’Humanitas di Rozzano,è stato operato d’urgenza alla testa dall’equipe di neurochirurgia cranica dell’ospedale anteriormente menzionato. Gli ultimi aggiornamenti riguardo alle condizioni disono arrivati in giornata: il pugile al momento è in coma,fa sapere l’ANSA, in prognosi riservata in condizioni stabili, in attesa di valutare l’evoluzione nelle ...

Scardina come sta: il pugile grave in ospedale. Il manager: 'Lesionate due vene, serve pazienza' Come ha osservato anche il promoter, 'fa parte del gioco, questo è uno sport in cui si prendono ... La procura di Milano sta seguendo l'evoluzione del caso, anche se al momento, il pm di turno Alessia ...