Come sta Daniele Scardina dopo l'intervento? Le condizioni sono gravi (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ieri, purtroppo, il mondo dello sport e dello spettacolo è stato spiazzato da una notizia inaspettata. Il pugile Daniele Scardina Toretto è stato colto da un malore molto grave, per cui è stato disposto immediatamente un intervento. In queste ore, infatti, l'atleta si è sottoposto ad una delicatissima operazione che ha coinvolto la testa e L'articolo proviene da KontroKultura.

Daniele Scardina in coma: il pugile operato dopo il malore in palestra La notizia ha sconvolto il mondo delle sedici corde ma non solo: Scardina, 30 anni, è tra i pugili conosciuti e riconoscibili anche oltre il pubblico della boxe in Italia, come in pochi casi era ... Daniele Scardina come sta Condizioni gravi ma stabili dopo l'intervento: cosa sappiamo ilmessaggero.it