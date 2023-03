Come sta Daniele Scardina? Cosa è successo al pugile (Di mercoledì 1 marzo 2023) Daniele Scardina, il 30enne noto pugile italiano, famoso anche per la sua storia d’amore con Diletta Leotta, è stato operato d’urgenza nella serata di ieri 28 febbraio, al cervello a causa di un malore. Come sta ora? Quali sono le sue condizioni attuali? Andiamo a vedere Cosa è successo. Cosa è successo L’intervento chirurgico è andato bene, ma attualmente il campione di pugilato si trova in coma e le prossime ore saranno decisive per lo sportivo. Bisognerà aspettare ancora un po’ prima di conoscere le reali condizioni di salute di Daniele. Il 30enne si stava allenando quando ha avuto un malore. Il suo era un allenamento in vista dell’appuntamento del 24 marzo all’Allianz Cloud di Milano, nel quale avrebbe debuttato nei mediomassimi. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 marzo 2023), il 30enne notoitaliano, famoso anche per la sua storia d’amore con Diletta Leotta, è stato operato d’urgenza nella serata di ieri 28 febbraio, al cervello a causa di un malore.sta ora? Quali sono le sue condizioni attuali? Andiamo a vedereL’intervento chirurgico è andato bene, ma attualmente il campione di pugilato si trova in coma e le prossime ore saranno decisive per lo sportivo. Bisognerà aspettare ancora un po’ prima di conoscere le reali condizioni di salute di. Il 30enne si stava allenando quando ha avuto un malore. Il suo era un allenamento in vista dell’appuntamento del 24 marzo all’Allianz Cloud di Milano, nel quale avrebbe debuttato nei mediomassimi. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ricpuglisi : 'Elly Schlein, che ha impostato la sua campagna anche su ius soli, diritti lgbt+, legalizzazione della cannabis e f… - Gitro77 : Non è stato il Covid a mandare in perdita 1 impresa su 3, ma le folli politiche liberticide adottate dai Governi it… - nelloscavo : Ascoltare un criminale è sempre istruttivo. Perché non ha alcun timore di mentire. E come tutti i gangster, se ne f… - merimer63563723 : RT @MartinaDelBrocc: @vincefrancesco Ma hanno fatto passare suo figlio come un mostro, traditore seriale e lei sta pensando all'ordine di c… - sonoViolet : @Nico68u @CharlyMatt Cioè secondo te il mercato del lavoro italiano ha come problema la 'mancanza di voglia di lavo… -

Intesa Sanpaolo spicca il volo: bilancio 2022 in crescita e nuovi bond, cosa aspettarsi dal titolo ... il cda ha confermato anche la distribuzione cash di 8,68 centesimi di euro per azione come saldo ... Analisi tecnica su Intesa Sanpaolo: strategie operative Intesa Sanpaolo sta cercando di avere la ... Il viaggio all'estero dell'Italia dell'editoria L'Italia dei libri sta per iniziare un viaggio sfidante e affascinante. Partirà il prossimo 21 aprile dalla Livre Paris ...un viaggio che ci vedrà protagonisti insieme ad altri attori istituzionali come ... Lavoro e Covid, cosa resta dello smartworking a tre anni dallo scoppio della pandemia ... come la vendita al dettaglio, alloggi e servizi di ristorazione. Il calo dei valori degli uffici ... Anche il diminuito numero dei passeggeri sui mezzi pubblici sta pesando sulle finanze delle autorità ... ... il cda ha confermato anche la distribuzione cash di 8,68 centesimi di euro per azionesaldo ... Analisi tecnica su Intesa Sanpaolo: strategie operative Intesa Sanpaolocercando di avere la ...L'Italia dei libriper iniziare un viaggio sfidante e affascinante. Partirà il prossimo 21 aprile dalla Livre Paris ...un viaggio che ci vedrà protagonisti insieme ad altri attori istituzionali......la vendita al dettaglio, alloggi e servizi di ristorazione. Il calo dei valori degli uffici ... Anche il diminuito numero dei passeggeri sui mezzi pubblicipesando sulle finanze delle autorità ... Daniele Scardina come sta Condizioni gravi ma stabili dopo l'intervento: cosa sappiamo ilmessaggero.it