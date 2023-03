Come le criptovalute alimentano la guerra della Russia (Di mercoledì 1 marzo 2023) Le donazioni tramite blockchain sono uno degli strumenti preferiti dai gruppi volontari pro-Cremlino, che grazie all’aiuto di celebrità e sfruttando centinaia di indirizzi riescono ad aggirare le sanzioni Leggi su repubblica (Di mercoledì 1 marzo 2023) Le donazioni tramite blockchain sono uno degli strumenti preferiti dai gruppi volontari pro-Cremlino, che grazie all’aiuto di celebrità e sfruttando centinaia di indirizzi riescono ad aggirare le sanzioni

