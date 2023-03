Combinata Nordica | Mondiali Planica 2023 | oro Norvegia nella prova maschile a squadre | Italia sesta

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Va allal’orogaraa squadra dellaaidi, in Slovenia. Il quartetto composto da Joergen Graabak, Jarl Magnus Riiber, Espen Andersen e Jens Luraass Oftebro, già primo dopo ladi salto,sugli sci ha sofferto il ritmo di Germania e Austria, che però non sono riuscite nell’aggancio. 9 i secondi che hanno deciso la gara, con i tedeschi che si prendono l’argento al fotofinish sugli austriaci, che invece devono accontentarsi del terzo gradino del podio. La squadra azzurra, formata da Samuel Costa, Iacopo Bortolas, Aaron Kostner e Raffaele Buzzi, ha invece recuperato una posizione rispetto alla mattinata, chiudendo lafinale al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #CombinataNordica, Mondiali #Planica2023: oro #Norvegia nella prova maschile a squadre, #Italia sesta - infoitsport : Calendario Mondiali combinata nordica 2023 oggi - FondoItalia : Combinata nordica - Norvegia in testa dopo il salto della gara a squadre davanti ad Austria e Germania. Italia 7ª - Eurosport_IT : Snowboard, combinata nordica, sci di fondo e salto con sci: anche oggi il programma dei mondiali è ricchissimo ????… - zazoomblog : Calendario Mondiali combinata nordica 2023 oggi: orari 1° marzo programma tv streaming italiani in gara -… -

Al mattino e nel primo pomeriggio faranno da protagonisti gli sport invernali, con la 15km maschile dei Mondiali di sci di fondo e la gara a squadra maschile disempre iridata a ...Va alla Norvegia l'oro nella prima, storica, prova a squadre mista diai Mondiali di Planica, in Slovenia. Il quartetto composto da Hagen, Oftebro, Riiber e Westvold Hansen , già primo dopo la prova di salto, ha fatto il vuoto sugli sci, staccando di ...... Lorenzo Leonarduzzi e Federico De Albertis ore 08:55 Nuoto Artistico: Finali a squadre (diretta) da Riccione [Rimini] Telecronaca: Maddalena Montecucco e Paola Celli ore 11:00: ...

Combinata nordica, Norvegia in trionfo nel primo team event misto iridato a Planica. Italia ottima quarta OA Sport

Si è disputata la prova di salto per quanto riguarda la staffetta 4×5 km al maschile dei Mondiali di combinata nordica: in quel di Planica in scena la gara dall’HS138 che ha visto l’atteso dominio del ...Mercoledì 1 marzo la combinata nordica assegnerà il proprio XXIII titolo mondiale maschile della prova a squadre. Questa gara è entrata nel programma iridato a partire dal 1982, cambiando più volte co ...