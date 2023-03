Combinata nordica, Mondiali 2023: Norvegia al comando dopo il salto nella staffetta, Italia settima (Di mercoledì 1 marzo 2023) Si è disputata la prova di salto per quanto riguarda la staffetta 4×5 km al maschile dei Mondiali di Combinata nordica: in quel di Planica in scena la gara dall’HS138 che ha visto l’atteso dominio della Norvegia. Joergen Graabak, Jarl Magnus Riiber, Espen Andersen e Jens Luraas Oftebro hanno timbrato 478 punti e sono al comando con un discreto margine: nettamente favoriti per il titolo. Alle loro spalle occhio però alle due inseguitrici che potrebbero allearsi per andare a caccia dell’oro: Austria e Germania sono rispettivamente a 20” e 23”, non troppo distanti e dunque la rimonta non appare impossibile. Più indietro Francia (40” di ritardo, ottimi dal trampolino, ma difficile andare a prendere il podio) e Giappone. Non eccezionale invece la prova ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023) Si è disputata la prova diper quanto riguarda la4×5 km al maschile deidi: in quel di Planica in scena la gara dall’HS138 che ha visto l’atteso dominio della. Joergen Graabak, Jarl Magnus Riiber, Espen Andersen e Jens Luraas Oftebro hanno timbrato 478 punti e sono alcon un discreto margine: nettamente favoriti per il titolo. Alle loro spalle occhio però alle due inseguitrici che potrebbero allearsi per andare a caccia dell’oro: Austria e Germania sono rispettivamente a 20” e 23”, non troppo distanti e dunque la rimonta non appare impossibile. Più indietro Francia (40” di ritardo, ottimi dal trampolino, ma difficile andare a prendere il podio) e Giappone. Non eccezionale invece la prova ...

