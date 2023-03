Combinata nordica | la Norvegia vince anche il team event maschile dei Mondiali di Planica Italia sesta

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Lasi complica la vita ma alla finela prova a squadre(con salto su Large Hill e staffetta 4×5 km di fondo) e si conferma imbattuta dopo quattro competizioni ai Campionatidi2023, in corso di svolgimento a. Nonostante una disposizione dei frazionisti abbastanza rivedibile, ilscandinavo ha fatto valere la sua superiorità bruciando allo sprint conclusivo la Germania e l’Austria grazie ad un Jarl Magnus Riiber molto brillante. In precedenza Espen Andersen (che ha perso tutti i 23? di vantaggio sul tedesco Frenzel), Jens Luraas Oftebro e Joergen Graabak non erano infatti riusciti a fare la differenza sugli sci stretti, dopo aver chiuso davanti a tutti nel segmento di ...