Comandante Capitaneria | “Amareggiato ma agito secondo regole”

(Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – (Dall’inviata Elvira Terranova) – “Sono molto provato umanamente e anche moltoma professionalmente sono a posto. Mi dispiace leggere che non avremmo fatto il soccorso. Puoi avere salvato 100 mila persone ma se poi non riesci a salvare una famiglia, un bambino e una giovane donna, ti fa sembrare inutile il tuo lavoro”. Vittorio Aloi è ildelladi Porto di Crotone. E’ appena arrivato alla camera ardente delle 67 vittime del naufragio di domenica. Vorrebbe evitare di parlare coni giornalisti, e dice: “C’è tutto scritto in un comunicato stampa uscito ieri”, dice. Ma poi, incalzato dai cronisti che gli chiedono perché la Guardia costiera quella notte non è uscita per salvate le oltre 180 persone a bordo della barca ‘Summer Love’, spiega: “Crediamo di avere operato anche in questo caso ...