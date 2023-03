Cold Case, recensione degli investigativi di ThinkFun (Di mercoledì 1 marzo 2023) Amanti del true crime riunitevi! Finalmente potrete spremere le vostre meningi e indagare dei delitti irrisolti. Come? Grazie alla nuova serie di giochi investigativi Cold Case di ThinkFun. Ho avuto la possibilità di provare due casi: La verità non muore mai e Ricetta per un delitto. Parliamone insieme. Cold Case, risolviamo misteri Cold Case ci dà la possibilità di rimettere mani su dei casi irrisolti, con l’obiettivo di raccogliere prove e sospetti necessari a far riaprire le indagini.In entrambe le scatole troviamo un foglio riassuntivo del caso, con delle domande alle quali dobbiamo trovare risposta per permettere alla polizia di riaprire le indagini.Per far ciò saremo muniti dei vecchi dossier riguardanti il caso, con documenti di vario ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 1 marzo 2023) Amanti del true crime riunitevi! Finalmente potrete spremere le vostre meningi e indagare dei delitti irrisolti. Come? Grazie alla nuova serie di giochidi. Ho avuto la possibilità di provare due casi: La verità non muore mai e Ricetta per un delitto. Parliamone insieme., risolviamo misterici dà la possibilità di rimettere mani su dei casi irrisolti, con l’obiettivo di raccogliere prove e sospetti necessari a far riaprire le indagini.In entrambe le scatole troviamo un foglio riassuntivo del caso, con delle domande alle quali dobbiamo trovare risposta per permettere alla polizia di riaprire le indagini.Per far ciò saremo muniti dei vecchi dossier riguardanti il caso, con documenti di vario ...

