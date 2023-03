Cocciaretto-Maria in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Monterrey 2023 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Elisabetta Cocciaretto affronterà Tatjana Maria nel secondo turno del WTA 250 di Monterrey 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della città messicana. Prosegue la stagione estremamente positiva della giovane azzurra, che al primo turno ha trovato la settima vittoria a livello Wta di questo 2023. Sulla sua strada ora l’esperta Maria, che al debutto ha lasciato un solo game a un’altra azzurra, Lucia Bronzetti. Sicuramente Cocciaretto sta vivendo un momento di forma migliore, perciò non c’è da sorprendersi che scenderà in campo con i favori del pronostico. Guai però a sottovalutare una giocatrice ostica come la tedesca. Le due non si sono mai affrontate in precedenza. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Cocciaretto e Maria ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 marzo 2023) Elisabettaaffronterà Tatjananel secondo turno del WTA 250 di, torneo di scena sul cemento outdoor della città messicana. Prosegue la stagione estremamente positiva della giovane azzurra, che al primo turno ha trovato la settima vittoria a livello Wta di questo. Sulla sua strada ora l’esperta, che al debutto ha lasciato un solo game a un’altra azzurra, Lucia Bronzetti. Sicuramentesta vivendo un momento di forma migliore, perciò non c’è da sorprendersi che scenderà in campo con i favori del pronostico. Guai però a sottovalutare una giocatrice ostica come la tedesca. Le due non si sono mai affrontate in precedenza. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... oknosureddit : WTA Monterrey: Cocciaretto rispetta il pronostico contro Bassols. Bronzetti fa solo un game con Maria - SavoldiAngelo : RT @WeAreTennisITA: SUBITO OUT GIORGI IN MESSICO ?? Camila Giorgi viene subito eliminata da Ruse nel torneo di Monterrey, la romena vince pe… - WeAreTennisITA : SUBITO OUT GIORGI IN MESSICO ?? Camila Giorgi viene subito eliminata da Ruse nel torneo di Monterrey, la romena vinc… - 90Juventino : RT @federtennis: ???? Buona la prima per Elisabetta #Cocciaretto che a Monterrey sconfigge Bassols Ribera 7-5 6-2. Si ferma #Bronzetti, sconf… - DeportesOlimpi : WTA Monterrey 1ra ronda: @elise_mertens a Diana Shnaider (6-0 6-4), @Maria_Tatjana a Lucia Bronzetti (6-1 6-0), Eli… -