CM com – Genoa | le pagelle di CM | Gudmundsson non decolla | Puscas esiliato | Altri campionati Italia

(Di mercoledì 1 marzo 2023) 2023-03-01 23:31:00 Fermi tutti! CAGLIARI-0-0 (0-0) Martinez 6: un paio di svarioni con i piedi regalano brividi in una seratamenti monotona se non fosse per qualche uscita alta. Dragusin 6,5: l’ammonizione rimediata a metà primo tempo non ne condiziona il prosieguo di una gara che lo vede spesso duellare con gli attaccanti avversari. Uscendone quasi sempre vincitore. Vogliacco 6,5: Gilardino lo piazza al centro della difesa, spalleggiato dalla coppia arretrata più bella della B. Lui, là in mezzo, dimostra di essere tutto fuorché il terzo incomodo di un triangolo perfetto. Più in affanno quando la difesa passa a quattro. Bani 6: le sue chiusure sono talmente pulite e perfette da sembrare uscite dalla matita di Giotto. Gilardino lo sacrifica nell’intervallo, cambiando modulo. Ma la scelta si rivela presto errata.(dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GenoaCFC : ?? VITTORIA ?? ?? Il colpo di testa di Dragusin e le reti di Albert e Salcedo regalano tre punti al Grifone. Avanti G… - ParmaLiveTweet : Serie B, vincono Sudtirol e Bari. Pareggio nel big match tra Cagliari e Genoa - NandoArm8 : Visto letteralmente gli ultimi 5 minuti di Manchester United-West Ham di #FACup e si sono segnati lo stesso numero… - TUTTOB1 : RIVIVI IL LIVE TB - Diretta Gol Serie B: SPALlata del Frosinone. Cagliari e Genoa non si fanno male. Bari e Ascoli… - serieB123 : Serie B: Grosso sbanca Ferrara, il Frosinone vola a +11 sul Genoa -

(3 - 4 - 2 - 1): Martinez; Dragusin, Bani (1' st Sturaro), Vogliacco; Sabelli, Badelj, Frendrup, Criscito; Jagiello (10' st Haps), Gudmundsson (35' st Dragus); Puscas (35' st Salcedo). All.: A. ...... stavolta è toccato a Valeri in Cagliari -Dopo Modena - Ascoli, altro problema muscolare per un direttore di gara: stavolta è toccato a Valeri in Cagliari -. E' successo nella ripresa ...Commenta per primo Un inatteso fuori programma ha caratterizzato il secondo tempo della sfida di Serie B tra il Cagliari e il. Attorno al 20' minuto della ripresa l'arbitro Paolo Valeri ha accusato un risentimento muscolare al polpaccio sinistro . Un guaio che gli ha impedito di proseguire nella direzione dell'incontro,...

Genoa, contro la Spal è atteso un importante esordio Calcio in Pillole

Nella 27esima giornata di Serie B, il Frosinone capolista batte facilmente la Spal (0-2) e allunga in classifica sul Genoa, fermato sullo 0-0 dal Cagliari.Pari senza reti anche in Cittadella-Brescia e ...Il copione della gara non cambia, i sardi mantengono costantemente l’iniziativa neutralizzando il Genoa: però non riescono a proporsi con efficacia in attacco. Luvumbo infastidisce parecchio gli ...