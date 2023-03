Vai agli ultimi Twett sull'argomento... valter_martini : RT @ClaudioDeglinn2: ZICHICHI IL GRANDE SCIENZIATO ITALIANO: aveva detto a Greta di studiare:sono passati quattro anni,ed il professor Zich… - ChurchOfVerity : RT @ClaudioDeglinn2: ZICHICHI IL GRANDE SCIENZIATO ITALIANO: aveva detto a Greta di studiare:sono passati quattro anni,ed il professor Zich… - scherlockrosson : RT @ClaudioDeglinn2: ZICHICHI IL GRANDE SCIENZIATO ITALIANO: aveva detto a Greta di studiare:sono passati quattro anni,ed il professor Zich… - luigibagnato : RT @ClaudioDeglinn2: ZICHICHI IL GRANDE SCIENZIATO ITALIANO: aveva detto a Greta di studiare:sono passati quattro anni,ed il professor Zich… - cavalierepadano : RT @ClaudioDeglinn2: ZICHICHI IL GRANDE SCIENZIATO ITALIANO: aveva detto a Greta di studiare:sono passati quattro anni,ed il professor Zich… -

La polizia norvegese ha fermato e poi rilasciato l'attivista ambientalistaThunberg durante una manifestazione a Oslo. Lo riportano i media locali. Gli attivisti che chiedevano la rimozione delle turbine eoliche dai pascoli delle renne in Norvegia hanno bloccato l'...Il 3 marzo 2023 è stato scelto come data per lo sciopero globale per il. Ad annunciarlo il movimento Fridays for future, nato dall'iniziativa diThunberg. " Una nuova mobilitazione più che mai necessaria: la crisi climatica è arrivata nelle nostre città, ...... sono pericolosissimi per ilPerché dovremmo fare a meno dei bovini sostituendoli con vermi ... di fronte alle renne e ai Lapponi Questo non è frutto sacco diche peraltro deve essere ...

Clima, Greta Thunberg fermata durante una protesta a Oslo

Oslo, 28 feb. Può sembrare un controsenso ma Greta Thunberg ha deciso di protestare contro le turbine eoliche norvegesi. L'attivista per il clima ha aderito alla campagna del popolo… Leggi ...Los dos parques eólicos en cuestión ocupan tierras tradicionalmente utilizadas por los pastores de renos indígenas sami en el centro de Noruega. Sus 151 turbinas pueden suministrar energía a unos 100.