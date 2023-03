Clara, la canzone di “Mare Fuori 3” in cima alle classifiche (Di mercoledì 1 marzo 2023) Crazy J è una delle protagoniste dell’ultima stagione di Mare Fuori. Clara mostra quella passione per la musica, grazie alla quale vuole riscattarsi nella vita dopo un passato burrascoso. Origami all’alba nasce proprio per raccontare il passato di una relazione finita ed ha debuttato quasi in cima a tutte le classifiche musicali. Clara finisce nella Top5 di Spotify dopo l’uscita di Origami all’alba. La canzone, scritta e prodotta per la terza stagione di Mare Fuori, si sta rivelando un grande successo per la cantante, che è appena sbocciata nell’anno del lockdown dopo aver compreso la sua passione per la musica. All’interno della serie tv c’è spazio anche per Crazy J, il personaggio interpretato proprio da Clara che ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 1 marzo 2023) Crazy J è una delle protagoniste dell’ultima stagione dimostra quella passione per la musica, grazie alla quale vuole riscattarsi nella vita dopo un passato burrascoso. Origami all’alba nasce proprio per raccontare il passato di una relazione finita ed ha debuttato quasi ina tutte lemusicali.finisce nella Top5 di Spotify dopo l’uscita di Origami all’alba. La, scritta e prodotta per la terza stagione di, si sta rivelando un grande successo per la cantante, che è appena sbocciata nell’anno del lockdown dopo aver compreso la sua passione per la musica. All’interno della serie tv c’è spazio anche per Crazy J, il personaggio interpretato proprio dache ...

