Clamoroso in Spagna, il Cadice chiede la sospensione della Liga (Di mercoledì 1 marzo 2023) Cadice (Spagna) - Clamorosa iniziativa del Cadice , che si è rivolto al Tas di Losanna per chiedere la sospensione della Liga , dopo il pareggio per 1 - 1 contro l' Elche nella 17ª giornata di ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 1 marzo 2023)) - Clamorosa iniziativa del, che si è rivolto al Tas di Losanna perre la, dopo il pareggio per 1 - 1 contro l' Elche nella 17ª giornata di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreamusso97 : RT @TuttoMercatoWeb: Spagna, clamoroso: il Cadice chiede la sospensione del campionato per un errore del VAR - sportli26181512 : Clamoroso in Spagna, il #Cadice chiede la sospensione della #Liga: La squadra andalusa, beffata lo scorso gennaio d… - LeBombeDiVlad : ??Clamoroso in #Spagna, il #Cadice chiede la sospensione della #Liga e la ripetizione parziale del match contro l'… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LIGA - Clamoroso in Spagna, il Cadice chiede la sospensione del campionato per un errore del VAR - susydigennaro : RT @napolimagazine: LIGA - Clamoroso in Spagna, il Cadice chiede la sospensione del campionato per un errore del VAR -