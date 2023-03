Ciclismo, Luca Guercilena: “Tiberi non si è comportato da professionista. Valuteremo se prendere nuovi provvedimenti” (Di mercoledì 1 marzo 2023) La Trek Segafredo ha come general manager Luca Guercilena, 49enne dinamico e sapiente, uno dei punti cardini del nostro Ciclismo. Tra corridori, funzionari, meccanici, direttori sportivi, massaggiatori, meccanici e incarichi vari – tra la squadra femminile e quella maschile – Guercilena gestisce circa 105 persone, cioè una vera e propria azienda. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente a casa sua a Milano prima della partenza per le Strade Bianche. Luca, prima di tutto come stai? “Sto meglio grazie, venerdì andrò giù a Siena per le Strade Bianche”. Il caso Antonio Tiberi è stato un fulmine a ciel sereno: sebbene molto grave, possiamo catalogarlo come errore di gioventù? “È stato un gesto grave e irresponsabile, come lui stesso ha ammesso. E poi non ci ha avvertito come squadra, fatto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023) La Trek Segafredo ha come general manager, 49enne dinamico e sapiente, uno dei punti cardini del nostro. Tra corridori, funzionari, meccanici, direttori sportivi, massaggiatori, meccanici e incarichi vari – tra la squadra femminile e quella maschile –gestisce circa 105 persone, cioè una vera e propria azienda. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente a casa sua a Milano prima della partenza per le Strade Bianche., prima di tutto come stai? “Sto meglio grazie, venerdì andrò giù a Siena per le Strade Bianche”. Il caso Antonioè stato un fulmine a ciel sereno: sebbene molto grave, possiamo catalogarlo come errore di gioventù? “È stato un gesto grave e irresponsabile, come lui stesso ha ammesso. E poi non ci ha avvertito come squadra, fatto ...

