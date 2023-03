Cibor TV- NIAF

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) - (Washington, D.C., 1 marzo, 2023) La Piattaforma TV StreamingTV, nata per la promozione di contenuti televisivi “made in Italy” e la fruizione della programmazione televisiva italiana “on web” all'estero, ed il National Italian American Foundation () un'organizzazione non-profit e apartitica che promuove la cultura e la tradizione italiana negli Stati Uniti sono liete di annunciare oggi di aver siglato una partnership strategica. L'accordo lega due forze al servizio della comunità italo americana, mettendo insieme la piattaforma TV che ha per mission diventare il punto di collegamento televisivo tra Italia e comunità italo americana e una delle organizzazioni italo americane più iconiche, il cui marchio è riconosciuto ed apprezzato ovunque. Il ruolo delall'interno della comunità italo americana nasce della ...