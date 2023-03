Ciao Maschio | ecco i ‘coraggiosi’ protagonisti della sesta puntata

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 1 marzo 2023)La nuovadidi sabato 4 marzo, in seconda serata su Rai 1 dopo l’esordio di The Voice Kids, sarà all’insegna del coraggio. Chi saranno i tre “coraggiosi” uomini che hanno accettato l’invito di Nunzia De Girolamo? DavideMaggio.it ve li anticipa in anteprima. Nelladel programma che viaggia nell’universo maschile, a raccontarsi saranno un cantante, un attore e un (aspirante) conduttore. Il salotto notturnoDe Girolamo ospiterà LDA, il figlio di Gigi D’Alessio, fresco di Festival di Sanremo con la canzone Se poi domani; l’attore comico e cabarettista Peppe Iodice; e Jonathan Kashanian, che una settimana fa era in quel di San Marino a condurre Una Voce per San Marino, show che elegge il ...