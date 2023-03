'Ci hanno violentate', la denuncia choc era una scusa per marinare la scuola: condannate due ex studentesse (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un vero e proprio incubo che, stando a quanto riportato dal quotidiano online Luccaindiretta.it, ha inizio nel 2007. Una mattina le due giovani in questione non avevano, evidentemente, voglia di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un vero e proprio incubo che, stando a quanto riportato dal quotidiano online Luccaindiretta.it, ha inizio nel 2007. Una mattina le due giovani in questione non avevano, evidentemente, voglia di ...

