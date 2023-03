Chris Rock parlerà dello schiaffo di Will Smith nel suo nuovo speciale comico su Netflix

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Il notoe attoreaffronterà per la prima volta in maniera diretta l'increscioso incidente avvenuto alla cerimonia degli Oscarscorso anno, quando è stato schiaffeggiato da. Dopo aver affrontato l'argomento in maniera implicita tramite diverse battute,si appresta a parlare per la prima volta in modo direttoricevuto daagli Oscar 2022. Lo farà nel suo: Selective Outrage, in arrivo suil 4 marzo. L'attore aveva così dichiarato: "In molti mi chiedono se mi abbia fatto male. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HazeAuditorium : 'Tutto è stato entusiasmante, dall’inizio in trio, la vita alla Bowery, il rock’n’roll, incontrare Lou Reed, Patti… - lasoncini : @neri_serneri @Linkiesta Lei non ha idea - oltre che di molto altro - di quanto sia esilarante l'idea che Renzi (ma… - calusi67 : RT @VirginRadioIT: Grunge, ecco qual è il vero senso del termine secondo i musicisti grunge di Seattle ?? Se Kurt Cobain odiava 'l'etichetta… - nandagrunge90 : RT @VirginRadioIT: Grunge, ecco qual è il vero senso del termine secondo i musicisti grunge di Seattle ?? Se Kurt Cobain odiava 'l'etichetta… - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT Grunge, ecco qual è il vero senso del termine secondo i musicisti grunge di Seattle ?? Se Kurt Cob… -

Dopo aver affrontato l'argomento in maniera implicita tramite diverse battute,si appresta a parlare per la prima volta in modo diretto dello schiaffo ricevuto da Will Smith agli Oscar 2022. Lo farà nel suo nuovo speciale comico: Selective Outrage , in ...... ha suonato e registrato con artisti come Steely Dan, Michael Brecker, Billy Cobham,Potter ... Krantz ha sempre spinto la sua ricerca stilistica tra il, il jazz, la fusion e il blues oltre ...Mercurio (2001)Slyde, regia diDowling (2009) Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010) Televisione Destini (Another World) - soap opera (1987) Quando si ama (Loving) - soap ...

Chris Rock parlerà dello schiaffo di Will Smith nel suo nuovo ... Movieplayer

Il noto comico e attore Chris Rock affronterà per la prima volta in maniera diretta l'increscioso incidente avvenuto alla cerimonia degli Oscar dello scorso anno, quando è stato schiaffeggiato da Will ...Dopo più di due anni di lavoro e con il contributo creativo di Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee e del compianto ... che racconta la ricerca della band per salvare il ...